05.11.2019, 09:28

В Маарду пропал 15-летний мальчик. Полиция просит помощи

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В Маарду пропал 15-летний мальчик. Полиция просит помощи
PPA

Станислав ушел из дома вчера около 9 часов утра и его местонахождение неизвестно. Его мобильный телефон выключен.

Его рост 180 см, он крепкого телосложения, у юноши короткие темные волосы. На нем был черный дождевик, бордовые брюки и серые кроссовки.

Его жизнь и здоровье могут быть в опасности. Он может находиться как в Маарду, так и в Таллинне и в Нарве. Всех, кто знает, где может находиться Станислав, или видел его, просим позвонить на номер 112.

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