В Маарду пропал 15-летний мальчик. Полиция просит помощи

Его рост 180 см, он крепкого телосложения, у юноши короткие темные волосы. На нем был черный дождевик, бордовые брюки и серые кроссовки.

Его жизнь и здоровье могут быть в опасности. Он может находиться как в Маарду, так и в Таллинне и в Нарве. Всех, кто знает, где может находиться Станислав, или видел его, просим позвонить на номер 112.