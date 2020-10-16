В Маарду при столкновении двух машин пострадал переходивший дорогу ребенок

Как сообщила полиция, автомобиль Peugeot Boxer, которым управлял 37-летний мужчина, въехал сзади в остановившийся перед пешеходным переходом Dacia Dokker, за рулем которого был 59-летний мужчина, пишет RusERR.

В результате столкновения автомобиль Dacia отбросило в сторону переходившего дорогу 12-летнего мальчика. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.