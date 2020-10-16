16.10.2020, 07:26

В Маарду при столкновении двух машин пострадал переходивший дорогу ребенок


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).Foto: Ilmar Saabas

В четверг днем на перекрестке Мууга теэ и бульвара Пирнипуу в Маарду произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщила полиция, автомобиль Peugeot Boxer, которым управлял 37-летний мужчина, въехал сзади в остановившийся перед пешеходным переходом Dacia Dokker, за рулем которого был 59-летний мужчина, пишет RusERR.

В результате столкновения автомобиль Dacia отбросило в сторону переходившего дорогу 12-летнего мальчика. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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