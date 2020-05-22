В Маарду полиция провела обыски в квартирах лиц, подозреваемых в хранении детского порно

Весной этого года Пыхьяская префектура начала уголовные делопроизводства в отношении трех жителей Маарду, которые подозреваются в скачивании порнографических материалов, на которых изображены несовершеннолетние. Мужчины между собой не связаны.

"В течение последних двух недель в городе Маарду мы провели процессуальные действия в отношении трех мужчин, которых есть основание подозревать в скачивании детской порнографии", — сказал руководитель группы по борьбе с сексуальными преступлениями и защиты детей капитан полиции Реймо Райвет.

По словам Райвета, получить материалы такого содержания в интернете непросто и попадание такого материала в чей-то компьютер не может быть случайным.

"Хотя у человека, скачивающего детское порно, нет непосредственного контакта с несовершеннолетним, нельзя недооценивать серьезность такого преступления. Неправильно полагать, что просматривание детской порнографии никому не причиняет вреда. Между ненадлежащим сексуальным обращением с детьми и просмотром материалов такого содержания есть очень четкая связь", — подчеркнул Райвет.

По словам полицейского, в таких случаях не имеет значения, изображен ли в таких файлах ребенок из Эстонии или другого государства.

"Так как в мире есть спрос на такие материалы, то их производят. Ежегодно полиция обнаруживает десятки лиц, скачивающие детскую порнографию, но интерес к материалам, содержащих кадры ненадлежащего обращениями с детьми, в Эстонии, к сожалению, не уменьшается", — сказал Реймо Райвет.

С случаях педофилии пострадавшими являются самые незащищенные члены общества — дети. Поэтому для предотвращения таких преступлений важно укрощать наклонность к педофилии, если такие у человека имеются, и при необходимости как можно раньше обращаться за психологической помощью.

В случае признания виновным суд может наказать за изготовление, владение и распространение детской порнографии тюремным заключением сроком до трех лет. В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 175 преступлений, связанных с детской порнографией.