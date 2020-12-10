В Маарду и Ыйсмяэ дети трижды за сутки подвергли себя смертельной опасности

Сегодня на льду Маардуского озера произошел инцидент с детьми, который мог бы закончиться очень печально.

В 13.23 спасатели получили вызов в Маарду, где дети вышли на тонкий лед. Когда сотрудники Спасательного департамента прибыли на место, дети уже были в безопасности. Тем не менее, прибывшие на место полицейские провели с ними разъяснительную беседу.

Два случая в Ыйсмяэ

Вчера спасатели получили два вызова в связи с выходом детей на лед пруда в столичном районе Ыйсмяэ.

Первый случай произошел в полдень, когда ребенок вышел на лед, не реагируя на запрет родителя. Второй вызов прозвучал в 18.32. К счастью, помощи спасателей снова не потребовалось, но ребенка для проведения профилактической беседы передали полиции, которая в свою очередь доставила его бабушке.

Управа столичного района Хааберсти (на его административной территории расположено озеро Харку и пруд Вяйке-Ыйсмяе) напоминает, что тонкий лёд очень опасен и не выдерживает вес человека. Выход на лёд сейчас запрещён.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, на этой неделе на тонком льду как пруда Вяйке-Ыйсмяэ, так на озера Харку, видели как детей, так и взрослых. ”Лёд ещё опасно тонкий и не выдерживает человека. Просим родителей напомнить детям, что выход на лёд пруда может иметь очень печальные последствия”, — сказал старейшина и призвал проходящих мимо, в случае необходимости, вмешаться, и не дать подрастающему поколению совершить непоправимую ошибку.

”Взрослых просим быть примером для детей и не выходить на тонкий лёд”, — добавил Ханимяги, по словам которого рыбаки выходящие на лёд создают у детей ложное впечатление о его безопасности.

”Как полиция, так и муниципальная полиция будут внимательно следить за происходящим на водоёмах Хааберсти. С детьми, вышедшими на лёд уже проведено несколько бесед, но просим как дома, так и в школе напомнить о правилах безопасного поведения около водоёмов зимой”, — сказал Ханимяги и призвал к внимательности возле водоёмов.

”Помимо пруда Вяйке-Ыйсмяэ, в Хааберсти есть озеро Харку, а также море. Дети норовят выйти на тонкий лёд и там”, — отметила молодёжный полицейский Анастасия Эйнер и напомнила, что, заметив на тонком льду человека, не стоит призывать его к порядку самостоятельно и кричать на него с берега. В этом случае необходимо связаться со службой спасения по телефону 112.