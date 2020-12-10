В Маарду и Ыйсмяэ дети трижды за сутки подвергли себя смертельной опасности
Установившаяся в последние дни морозная погода покрыла водоемы тонким льдом. К сожалению, опасно тонкий лёд привлекает на пруды и озера как детей, так и взрослых.
Установившаяся в последние дни морозная погода покрыла водоемы тонким льдом. К сожалению, опасно тонкий лёд привлекает на пруды и озера как детей, так и взрослых.
Сегодня на льду Маардуского озера произошел инцидент с детьми, который мог бы закончиться очень печально.
В 13.23 спасатели получили вызов в Маарду, где дети вышли на тонкий лед. Когда сотрудники Спасательного департамента прибыли на место, дети уже были в безопасности. Тем не менее, прибывшие на место полицейские провели с ними разъяснительную беседу.
Два случая в Ыйсмяэ
Вчера спасатели получили два вызова в связи с выходом детей на лед пруда в столичном районе Ыйсмяэ.
Первый случай произошел в полдень, когда ребенок вышел на лед, не реагируя на запрет родителя. Второй вызов прозвучал в 18.32. К счастью, помощи спасателей снова не потребовалось, но ребенка для проведения профилактической беседы передали полиции, которая в свою очередь доставила его бабушке.
Управа столичного района Хааберсти (на его административной территории расположено озеро Харку и пруд Вяйке-Ыйсмяе) напоминает, что тонкий лёд очень опасен и не выдерживает вес человека. Выход на лёд сейчас запрещён.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, на этой неделе на тонком льду как пруда Вяйке-Ыйсмяэ, так на озера Харку, видели как детей, так и взрослых. ”Лёд ещё опасно тонкий и не выдерживает человека. Просим родителей напомнить детям, что выход на лёд пруда может иметь очень печальные последствия”, — сказал старейшина и призвал проходящих мимо, в случае необходимости, вмешаться, и не дать подрастающему поколению совершить непоправимую ошибку.
”Взрослых просим быть примером для детей и не выходить на тонкий лёд”, — добавил Ханимяги, по словам которого рыбаки выходящие на лёд создают у детей ложное впечатление о его безопасности.
”Как полиция, так и муниципальная полиция будут внимательно следить за происходящим на водоёмах Хааберсти. С детьми, вышедшими на лёд уже проведено несколько бесед, но просим как дома, так и в школе напомнить о правилах безопасного поведения около водоёмов зимой”, — сказал Ханимяги и призвал к внимательности возле водоёмов.
”Помимо пруда Вяйке-Ыйсмяэ, в Хааберсти есть озеро Харку, а также море. Дети норовят выйти на тонкий лёд и там”, — отметила молодёжный полицейский Анастасия Эйнер и напомнила, что, заметив на тонком льду человека, не стоит призывать его к порядку самостоятельно и кричать на него с берега. В этом случае необходимо связаться со службой спасения по телефону 112.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Умер Александр Гордон, отец писателя Тарковского
Часть съедобных грибов признали опасными
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая