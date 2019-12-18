В Маарду горел жилой дом: пострадали двое

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 19:43, сообщил в среду Спасательный департамент.

Выяснилось, что в одной из квартир горел диван. Двух находившихся в квартире человек доставили в больницу.

Пожар, причины которого устанавливаются, ликвидировали к 20:09.