18.12.2019, 09:22
В Маарду горел жилой дом: пострадали двое
Накануне вечером в Маарду произошел пожар в жилом доме на улице Келламяэ. Двух человек доставили в больницу, передает rus.err.ee.
Накануне вечером в Маарду произошел пожар в жилом доме на улице Келламяэ. Двух человек доставили в больницу, передает rus.err.ee.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 19:43, сообщил в среду Спасательный департамент.
Выяснилось, что в одной из квартир горел диван. Двух находившихся в квартире человек доставили в больницу.
Пожар, причины которого устанавливаются, ликвидировали к 20:09.
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