18.12.2019, 09:22
В Маарду горел жилой дом: пострадали двое
Накануне вечером в Маарду произошел пожар в жилом доме на улице Келламяэ. Двух человек доставили в больницу, передает rus.err.ee.
Накануне вечером в Маарду произошел пожар в жилом доме на улице Келламяэ. Двух человек доставили в больницу, передает rus.err.ee.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 19:43, сообщил в среду Спасательный департамент.
Выяснилось, что в одной из квартир горел диван. Двух находившихся в квартире человек доставили в больницу.
Пожар, причины которого устанавливаются, ликвидировали к 20:09.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Нерадивые КСК были оштрафованы в Нур-Султане
Росконтроль рассказал, как выбрать масло «без подделки»
Соседка вспомнила и рассказала некоторые детали о семье
Такси врезалось в отбойник в поселке Красково