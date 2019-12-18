18.12.2019, 09:22

В Маарду горел жилой дом: пострадали двое


EST 10
Orgmetsa külas põles elumaja
Pilt on illustratiivneFoto: Kaspar Pokk/Kanal2

Накануне вечером в Маарду произошел пожар в жилом доме на улице Келламяэ. Двух человек доставили в больницу, передает rus.err.ee.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 19:43, сообщил в среду Спасательный департамент.

Выяснилось, что в одной из квартир горел диван. Двух находившихся в квартире человек доставили в больницу.

Пожар, причины которого устанавливаются, ликвидировали к 20:09.

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