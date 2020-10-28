В Маарду автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Во вторник в Маарду автомобиль сбил пожилую женщину.
Вчера в 17:20 возле Кеэмикуте, 25 в Маарду 34-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Auris сбил 81-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила дорогу по пешеходному переходу.
Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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