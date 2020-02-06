06.02.2020, 09:43
В Маарду 7-летний мальчик вышел на лед и не хотел уходить. Пришлось вмешаться спасателям(9)
Накануне в Маарду 7-летний мальчик вышел на тонкий лед пруда и не хотел с него уходить. Для разрешения ситуации понадобилась помощь оперативных служб, пишет rus.err.ee.
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