В Маарду 7-летний мальчик вышел на лед и не хотел уходить. Пришлось вмешаться спасателям

По сообщению Спасательного департамента, инцидент произошел на пруду в районе улицу Кеэмикуте в 15:40.

Когда спасатели приехали на место, ребенок уже ушел со льда. С ним была проведена профилактическая беседа. Мальчику рассказали, что выход на тонкий лед всегда опасен для жизни.

"Выходить на лед можно, если его толщина составляет как минимум 10 см", — отмечают спасатели.