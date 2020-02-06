06.02.2020, 09:43

В Маарду 7-летний мальчик вышел на лед и не хотел уходить. Пришлось вмешаться спасателям

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Kalamees vajus Viljandimaal läbi jää
Foto on illustratiivneFoto: Kenno Soo

Накануне в Маарду 7-летний мальчик вышел на тонкий лед пруда и не хотел с него уходить. Для разрешения ситуации понадобилась помощь оперативных служб, пишет rus.err.ee.

По сообщению Спасательного департамента, инцидент произошел на пруду в районе улицу Кеэмикуте в 15:40.

Когда спасатели приехали на место, ребенок уже ушел со льда. С ним была проведена профилактическая беседа. Мальчику рассказали, что выход на тонкий лед всегда опасен для жизни.

"Выходить на лед можно, если его толщина составляет как минимум 10 см", — отмечают спасатели.

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