В Ляэнемаа водитель врезался в дерево. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете

Руководитель патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн сказал, что, по первоначальным данным, у водителя могли быть признаки алкогольного опьянения. "По первоначальным данным, на вираже водитель потерял управление над автомобилем, двигавшемся на слишком большой скорости. Возможное опьянение выяснит экспертиза, а все обстоятельства происшествия — делопроизводство, — сказал Лаурманн. — В любом случае крайне важно, чтобы водитель никогда не садился за руль, не убедившись в том, что он трезв".

В машине также находилась собака, которую полицейские передали скорой помощи Группы по спасению животных. Видимых повреждений у собаки не было.

"Сегодня было сложнее отреагировать на вызов, так как в это время вертолет совершал тренировочный полет. Но после быстрой заправки мы взяли медиков на борт и отправились на место происшествия", — рассказал руководитель летно-технической эскадрильи авиаотряда Департамента полиции и погранохраны Александр Ламус.

С июня вертолет Департамент полиции и погранохраны помогал доставлять пострадавших с трех ДТП.

В этом году в Эстонии произошло 761 ДТП, в которыx погибло 33 человека и пострадало 897 человек. По вине нетрезвых водителей в этом году погибло девять и пострадало 86 человек.