В Ляэнемаа семья с маленьким ребенком заблудилась на болотистой местности

Полицейские установили точное местоположение семьи и, прибыв на место, помогли выбраться из болота 43-летней женщине, 20-летней женщине, 20-летнему мужчине и трехлетнему ребенку.

По словам оперативного дежурного Хаапсалуского отделения полиции Ивара Лялла, женщина сказала, что очень хорошо знала эти места и лес и посчитала, что болото покрыто толстым слоем снега, поэтому опасности нет.

”К сожалению, уже на болоте они обнаружили, что снег их не выдерживает и они провалились в снег, который снизу оказался мокрым. Далее стало темнеть и они сбились с пути”, — рассказывает страж порядка. На всю компанию у них был только один мобильный телефон, который уже начал разряжаться. ”К счастью, позиционирование телефона довольно точно отобразило радиус, в котором находились заблудившиеся”, — отмечает он.

Люди были найдены чуть менее чем за час после поступления звонка. ”К счастью, с ними было все в порядке, но ноги у них промокли и замерзли. У одного из них в болоте увязли сапоги и достать их не получилось”.

Прибывшие на место медики на всякий случай осмотрели 20-летнюю женщину и ее трехлетнего ребенка, после чего полиция доставила семью домой.