01.05.2019, 19:30
В Ляэнемаа произошла авария, пострадало четыре человека
1 мая произошла авария в Ляэнемаа, деревне Хосби. По первоначальным данным, пострадало четыре человека.
1 мая произошла авария в Ляэнемаа, деревне Хосби. По первоначальным данным, пострадало четыре человека.
В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили Delfi, что случай действительно произошел около 17.10, когда одна машина съехала с дороги.
Пострадало четыре человека.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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