01.05.2019, 19:30

В Ляэнемаа произошла авария, пострадало четыре человека


rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

1 мая произошла авария в Ляэнемаа, деревне Хосби. По первоначальным данным, пострадало четыре человека.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили Delfi, что случай действительно произошел около 17.10, когда одна машина съехала с дороги.

Пострадало четыре человека.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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