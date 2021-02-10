В Ляэне-Вирумаа столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд

По имеющимся данным, в 17 с лишним на железнодорожном переезде в деревне Рятисвере в Вяйке-Маарья легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом.

По предварительным данным, водитель легковушки не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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