10.02.2021, 18:54

В Ляэне-Вирумаа столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд

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Palupera teeolud
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня вечером в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа произошла авария, которая нарушила движение поездов.

По имеющимся данным, в 17 с лишним на железнодорожном переезде в деревне Рятисвере в Вяйке-Маарья легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом.

По предварительным данным, водитель легковушки не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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