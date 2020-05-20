В Ляэне-Вирумаа совместные возлияния закончились убийством табуреткой. Подозреваемый арестован

11 мая в 19:40 скорая получила сообщение о том, что в многоквартирном доме в волости Винни 49-летний мужчина в результате падения ударился головой о железную плиту.

На место наряду с медиками выехал и полицейский патруль. По словам ведущего следователям раквереского отделения полиции Тийны Тоост, сначала находившиеся в квартире люди утверждали, что речь идет о падении.

”Позже, когда потерпевшего уже увезли в больницу, находившиеся на месте происшествия люди в телефонном разговоре с медиками признали, что мужчине был нанесен удар табуреткой по голове”, — рассказала Тоост.

Данная информация была передана полиции, которая в качестве подозреваемого задержала на месте происшествия 45-летнего мужчину.

В отношении него было заведено уголовное дело по статье о физическом насилии, которая позже, когда 12 мая потерпевший скончался в больнице, была заменена на статью об убийстве.

По имеющимся данным, находившиеся в квартире люди употребляли алкоголь, в ходе чего между ними возникла ссора, переросшая в рукоприкладство.

У подозреваемого не имеется других наказаний, но суд все же решил заключить его под стражу, ”поскольку события 11 мая и бэкграунд мужчины дают основания говорить о его склонности к злоупотреблению алкоголем и о том, что в состоянии опьянения он становится агрессивным и прибегает в решении конфликтов к насилию”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.