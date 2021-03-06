В Ляэне-Вирумаа рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали четыре человека

В Ляэне-Вирумаа, на 6-м километре шоссе Раквере-Хальяла, с трассы съехал рейсовый автобус, в котором помимо водителя находилось 16 пассажиров.

По словам представителя полиции, людям помогли выбраться из съехавшего в кювет автобуса через лобовое стекло. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них доставлены в больницу Раквере.

По предварительной информации, причиной аварии стала скользкая дорога.

Движение транспорта на месте происшествия перекрыто. Объезд организован через поселок Велтс. Движение регулируется полицией.