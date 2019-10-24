В Ляэне-Вирумаа поймали браконьера: он вышел на лосося с электроустройством

Проверяя сообщение одного из жителей, в ночь на четверг инспекторы задержали в деревне Мустоя Ляэне-Вируского уезда браконьера, который ловил рыбу при помощи электрических снастей, передает rus.err.ee.
Инспекторы полагают, что браконьеров, которые занимались незаконным ловом лососевых пород рыбы, было несколько, но они успели скрыться.
Запрет на лов лосося и морской форели действует с 20 октября по 30 ноября на всех водоемах.
Наказание за незаконный лов зависит от места, способа и размера выловленной рыбы. В случае лова электрической снастью во время запрета штраф составляет 960 евро за лосося и 300 евро за морскую форель.
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