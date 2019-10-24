В Ляэне-Вирумаа поймали браконьера: он вышел на лосося с электроустройством

Инспекторы полагают, что браконьеров, которые занимались незаконным ловом лососевых пород рыбы, было несколько, но они успели скрыться.

Запрет на лов лосося и морской форели действует с 20 октября по 30 ноября на всех водоемах.

Наказание за незаконный лов зависит от места, способа и размера выловленной рыбы. В случае лова электрической снастью во время запрета штраф составляет 960 евро за лосося и 300 евро за морскую форель.