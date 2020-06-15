15.06.2020, 14:42

В Ляэне-Вирумаа под колесами поезда погиб пожилой мужчина


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Küünal, küünla kustumine
Küünal, küünla kustumineFoto: Argo Ingver

Сегодня после полудня в Ракке произошел трагический несчастный случай, когда погиб попавший под пассажирский поезд мужчина.

Несчастный случай произошел сегодня около 13:13 в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке, сообщила полиция.

Пожилой мужчина на велосипеде на железнодорожном переезде был сбит пассажирским поездом и погиб. Пассажиры в поезде не пострадали.

Более точная информация о случившемся скоро поступит.

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