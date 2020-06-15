15.06.2020, 14:42
В Ляэне-Вирумаа под колесами поезда погиб пожилой мужчина
Сегодня после полудня в Ракке произошел трагический несчастный случай, когда погиб попавший под пассажирский поезд мужчина.
Сегодня после полудня в Ракке произошел трагический несчастный случай, когда погиб попавший под пассажирский поезд мужчина.
Несчастный случай произошел сегодня около 13:13 в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке, сообщила полиция.
Пожилой мужчина на велосипеде на железнодорожном переезде был сбит пассажирским поездом и погиб. Пассажиры в поезде не пострадали.
Более точная информация о случившемся скоро поступит.
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