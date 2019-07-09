09.07.2019, 17:28

В Ляэне-Вирумаа от удушения умерла 6-летняя девочка


rus.delfi.ee
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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Полиция и прокуратура подтвердили Delfi, что в поселке Хальяла в Ляэне-Вирумаа в результате удушения умерла шестилетня девочка.

О несчастье, которое произошло сегодня, сообщил Delfi один из читателей. На место происшествия прибыли полиция и Скорая помощь, но вернуть девочку к жизни не удалось.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сообщила, что для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело. Другой информации прессе пока не дают.

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