В Ляэне-Вирумаа от удушения умерла 6-летняя девочка

О несчастье, которое произошло сегодня, сообщил Delfi один из читателей. На место происшествия прибыли полиция и Скорая помощь, но вернуть девочку к жизни не удалось.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сообщила, что для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело. Другой информации прессе пока не дают.