В Ляэне-Вирумаа от удушения умер 6-летний мальчик

О несчастье, которое произошло сегодня, сообщил Delfi один из читателей. На место происшествия прибыли полиция и Скорая помощь, но вернуть мальчика к жизни не удалось.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сообщила, что для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело. Другой информации прессе пока не дают.

Уголовное дело открыто по статье 177, предусматривающее ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Отец погибшего мальчика Янно сказал Delfi, что ребенок звонил ему сегодня утром и жаловался, что не хочет быть дома в Хальяла, потому что дети нового мужа мамы придираются к нему и ему плохо.

Подобные жалобы были и раньше. Отец посоветовал поговорить о своих проблемах с мамой. Больше Янно со своим сыном не контактировал.

Янно с матерью своих детей вместе не живет, двое их общих детей живут с матерью в Хальяла. По словам отца, мать обнаружила примерно в 11.30, что шестилетний сын задохнулся, но отцу об этом не сообщила.

Полиция не разрешила Янно заходить в комнату, мертвого сына он смог увидеть только в мешке для трупов. Второй ребенок в настоящий момент в бабушки с дедушкой, к которым отца не пускают.