02.08.2020, 09:43

В Ляэне-Вирумаа мужчина попал в аварию дважды за короткое время

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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Вчера в Ляэне-Вирумаа автомобиль сбил другой автомобиль, который незадолго до этого уже попал в аварию.

В воскресенье, 1 августа, в 18:07 на 38 км шоссе Раквере-Раннапунгерья в волости Винни в Ляэне-Вирумаа произошла авария. По имеющимся данным, 54-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai IX35 врезалась в автомобиль Toyota RAV4, который незадолго до этого уже попал в аварию и стоял частично на встречной полосе.

Водитель Toyota — 84-летний мужчина — в момент столкновения стоял возле открытой двери со стороны водительского сидения. Он получил травмы и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

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