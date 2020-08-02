02.08.2020, 09:43
В Ляэне-Вирумаа мужчина попал в аварию дважды за короткое время
Вчера в Ляэне-Вирумаа автомобиль сбил другой автомобиль, который незадолго до этого уже попал в аварию.
Вчера в Ляэне-Вирумаа автомобиль сбил другой автомобиль, который незадолго до этого уже попал в аварию.
В воскресенье, 1 августа, в 18:07 на 38 км шоссе Раквере-Раннапунгерья в волости Винни в Ляэне-Вирумаа произошла авария. По имеющимся данным, 54-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai IX35 врезалась в автомобиль Toyota RAV4, который незадолго до этого уже попал в аварию и стоял частично на встречной полосе.
Водитель Toyota — 84-летний мужчина — в момент столкновения стоял возле открытой двери со стороны водительского сидения. Он получил травмы и был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
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