В Ляэне-Вирумаа автомобиль врезался в дерево, молодой водитель скончался
Сегодня в районе трех часов ночи в Ляэне-Вирумаа на дороге Выле-Вайнупеа-Кунда произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб 29-летний мужчина.
Сегодня в районе трех часов ночи в Ляэне-Вирумаа на дороге Выле-Вайнупеа-Кунда произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб 29-летний мужчина.
В 3:09 полиция получила сообщение, что на перекрестке 17-ого километра дороги Выле-Вайнупеа-Кунда с дороги выехал автомобиль Toyota RAV4 и врезался в дерево. Управлявший автомобилем 29-летний водитель получил столь тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия.
По первоначальной информации, мужчина ехал со стороны Кунда в направлении Вайнупеа, и, по неустановленной на данный момент причине, выехал на перекрестке с дороги и врезался в дерево. По предварительной оценке прибывшего на место происшествия полицейского патруля водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Шины транспортного средства соответствовали требованием и мужчина обладал правом управления транспортным средством соответствующей категории. В месте происшествия дорога асфальтирована и действует ограничение скорости 50 км/ч.
По словам руководителя патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу, дорожные условия сейчас очень изменчивы, что требует от водителей дополнительного внимания и осторожности. ”Мы напоминаем водителям, что из-за изменчивых дорожных условий езда даже с максимально разрешенной скоростью может быть очень опасной”, — добавил Лемпу.
Для выяснения точных обстоятельств случившегося заведено уголовное дело.
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