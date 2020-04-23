23.04.2020, 08:50

В Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку. К поискам привлекли водолазов

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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Вечером в среду в Кесккюла в волости Ляэне-Нигула автомобиль съехал в реку Казари, полицейские с водолазами вели поиски до ночи.

Центр спасения получил информацию о том, что автомобиль съехал в реку в 21:40. По предварительным данным, в нем находился один человек, пишет RusERR.

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Марго Петерса, на происшествие отреагировали спасатели и полицейские, но в темноте было невозможно определить место нахождения автомобиля в воде.

"Река Казари в этом месте примерно пять метров глубиной, вода очень мутная. Продолжим совместные поиски с водолазами в четверг около 9 утра. Также будем использовать сонар", — сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Маргус Тоомсалу.

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