02.08.2019, 12:57

В Локса злоумышленники в банкомате просверлили дырку

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rus.delfi.ee
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В Локса злоумышленники в банкомате просверлили дырку
Andres Putting

Вчера полиции сообщили, что в банкомате, установленном в Локса, была просверлена дырка.

Злоумышленники по каким-то причинам не довели своё черное дело до конца и деньги не похитили, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Каарел Каллас.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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