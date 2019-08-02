В Локса злоумышленники в банкомате просверлили дырку

Вчера полиции сообщили, что в банкомате, установленном в Локса, была просверлена дырка.
Злоумышленники по каким-то причинам не довели своё черное дело до конца и деньги не похитили, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Каарел Каллас.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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