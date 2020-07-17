В Локса одна женщина ударила другую лопатой по лицу

Во вторник в городе Локса одна женщина ударила другую лопатой в лицо.
Как сообщает полиция, 16 июля было возбуждено дело по факту того, что 14 июля 43-летняя женщина на Папи теэ в Локса ударила 50-летнюю женщину лопатой в лицо, нанеся ей повреждения.
Точные обстоятельства инциденты будут установлены в ходе следствия.
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