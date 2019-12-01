В лобовом столкновении двух авто в Ласнамяэ пострадал ребенок

Сегодня около пяти часов вечера на перекрестке Суур-Сыямяэ и Смуули в Таллинне столкнулись две машины.
Как пояснила пресс-секретарь полиции Керли Вирк, произошло лобовое столкновение автомобилей Honda HRU и Opel Insignia. В результате случившегося пострадал 7-летний ребенок, находившийся в Opel.
Больше, по предварительным данным, никто не пострадал.
Движение было нарушено. Точные причины и виновника установит следствие.
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Селекционеры вывели яблоки, которые не портятся год