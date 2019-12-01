В лобовом столкновении двух авто в Ласнамяэ пострадал ребенок

Как пояснила пресс-секретарь полиции Керли Вирк, произошло лобовое столкновение автомобилей Honda HRU и Opel Insignia. В результате случившегося пострадал 7-летний ребенок, находившийся в Opel.

Больше, по предварительным данным, никто не пострадал.

Движение было нарушено. Точные причины и виновника установит следствие.