01.12.2019, 17:34

В лобовом столкновении двух авто в Ласнамяэ пострадал ребенок

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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

Сегодня около пяти часов вечера на перекрестке Суур-Сыямяэ и Смуули в Таллинне столкнулись две машины.

Как пояснила пресс-секретарь полиции Керли Вирк, произошло лобовое столкновение автомобилей Honda HRU и Opel Insignia. В результате случившегося пострадал 7-летний ребенок, находившийся в Opel.

Больше, по предварительным данным, никто не пострадал.

Движение было нарушено. Точные причины и виновника установит следствие.

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