В лобовом столкновении двух авто в Ласнамяэ пострадал ребенок

Сегодня около пяти часов вечера на перекрестке Суур-Сыямяэ и Смуули в Таллинне столкнулись две машины.
Как пояснила пресс-секретарь полиции Керли Вирк, произошло лобовое столкновение автомобилей Honda HRU и Opel Insignia. В результате случившегося пострадал 7-летний ребенок, находившийся в Opel.
Больше, по предварительным данным, никто не пострадал.
Движение было нарушено. Точные причины и виновника установит следствие.
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