В Ливане начался суд над похитителями эстонских велосипедистов в 2011 году

Вооруженные мужчины похитили семь эстонских туристов поблизости от города Захле в Восточном Ливане 23 марта 2011 года после того, как они въехали в Ливан из Сирии. Их освободили около четырех месяцев спустя в июле "в ходе международной операции".

Судят 28 мужчин, которых подозревают в участии в похищении. Среди них 26 ливанцев, один палестинец и один сириец. Их обвиняют в длинном списке преступлений, в том числе в образовании вооруженной группы для совершения преступлений, подрыве государственной власти, террористической деятельности и похищении семерых мужчин из Эстонии на 111 дней, во время которых, по утверждению суда, их пытали и удерживали для вымогательства выкупа у эстонского государства.

Часть мужчин также обвиняют в уничтожении христианских религиозных объектов и подбрасывании взрывного устройства в церковь Захле, чтобы скрыть похищение, и убийстве членов сил безопасности.

Делопроизводство заняло более восьми лет, и арестовывают все больше подозреваемых.