В Ливане начался суд над похитителями эстонских велосипедистов в 2011 году
Подозреваемые в похищении семи эстонских велосипедистов в Ливане в 2011 году дали вчера показания о том, как проходила операция, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Подозреваемые в похищении семи эстонских велосипедистов в Ливане в 2011 году дали вчера показания о том, как проходила операция, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Вооруженные мужчины похитили семь эстонских туристов поблизости от города Захле в Восточном Ливане 23 марта 2011 года после того, как они въехали в Ливан из Сирии. Их освободили около четырех месяцев спустя в июле "в ходе международной операции".
Судят 28 мужчин, которых подозревают в участии в похищении. Среди них 26 ливанцев, один палестинец и один сириец. Их обвиняют в длинном списке преступлений, в том числе в образовании вооруженной группы для совершения преступлений, подрыве государственной власти, террористической деятельности и похищении семерых мужчин из Эстонии на 111 дней, во время которых, по утверждению суда, их пытали и удерживали для вымогательства выкупа у эстонского государства.
Часть мужчин также обвиняют в уничтожении христианских религиозных объектов и подбрасывании взрывного устройства в церковь Захле, чтобы скрыть похищение, и убийстве членов сил безопасности.
Делопроизводство заняло более восьми лет, и арестовывают все больше подозреваемых.
Вчерашнее заседание сосредоточилось на установлении того, кто был главным образом ответственен за операцию, и суду стало ясно, что план похищения составил Ваэль Аббас, сообщил судебный источник The Daily Star. Суд допросил друга Аббаса Мунира Насраллу, который сказал, что Аббас однажды позвонил ему и попросил его прийти к нему, чтобы поговорить "о важном деле". Аббас сказал Насралле, что хочет похитить иностранных туристов и попросил у последнего его микроавтобус GMC для транспортировки похищенных. Насралла согласился, и операция началась. Помимо Насраллы суд допросил еще двух подсудимых — Ахмада Ясина и палестинца Абделя-Латифа Абу Маайлека. Подсудимые изложили суду свою версию событий 2011 года.
В судебном процессе сделали перерыв до 20 августа, когда допросят остальных обвиняемых.
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