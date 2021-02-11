11.02.2021, 13:03

В Лихула у заправки Olerex столкнулись два автомобиля. Одного человека пришлось вырезать из машины


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В Лихула у заправки Olerex столкнулись два автомобиля. Одного человека пришлось вырезать из машины
Foto: Rauno Volmar

Движение на месте происшествия нарушено, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

ДТП произошло в 11:50 в Лихула у заправки Olerex. Причина аварии еще выясняется.

В результате ДТП пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу.

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