05.09.2020, 09:34
В лесу под Элва полиция обнаружила трех туристов, которые хотели незаконно проникнуть на ралли
Как сообщает Лыунаская префектура, в пятницу в лесу под Элва обнаружили трех пьяных туристов, которые хотели бесплатно проникнуть на ралли.
Обнаружить их удалось благодаря местному жителю. У туристов отсутствовали так называемые ралли-паспорта, поэтому на этой территории они не имели права находиться.
К моменту прибытия полицейских, туристы были настолько пьяны, что не смогли на своем доме на колесах самостоятельно выехать из леса.
Команда безопасности ралли вывезла туристов с закрытой территории и припарковала машину на специальном месте для отдыха.
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