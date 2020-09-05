В лесу под Элва полиция обнаружила трех туристов, которые хотели незаконно проникнуть на ралли

Обнаружить их удалось благодаря местному жителю. У туристов отсутствовали так называемые ралли-паспорта, поэтому на этой территории они не имели права находиться.

К моменту прибытия полицейских, туристы были настолько пьяны, что не смогли на своем доме на колесах самостоятельно выехать из леса.

Команда безопасности ралли вывезла туристов с закрытой территории и припарковала машину на специальном месте для отдыха.