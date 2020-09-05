05.09.2020, 09:34

В лесу под Элва полиция обнаружила трех туристов, которые хотели незаконно проникнуть на ралли


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В лесу под Элва полиция обнаружила трех туристов, которые хотели незаконно проникнуть на ралли
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Как сообщает Лыунаская префектура, в пятницу в лесу под Элва обнаружили трех пьяных туристов, которые хотели бесплатно проникнуть на ралли.

Обнаружить их удалось благодаря местному жителю. У туристов отсутствовали так называемые ралли-паспорта, поэтому на этой территории они не имели права находиться.

К моменту прибытия полицейских, туристы были настолько пьяны, что не смогли на своем доме на колесах самостоятельно выехать из леса.

Команда безопасности ралли вывезла туристов с закрытой территории и припарковала машину на специальном месте для отдыха.

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