В Ленобласти задержали двух жителей Эстонии. При них обнаружено 60 кг наркотиков

Как стало известно 47news, 20 ноября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка зашли в дом на территории садоводства в Лисинском сельском поселении. Внутри располагалась нарколаборатория. В доме было обнаружено около 60 килограмм синтетического наркотика. На месте задержали троих.

По данным 47news, один из них 37-летний Александр, эстонец. С 2012 по 2014 год находился в розыске национального бюро Интерпола в Эстонии по делу о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. В прошлом и позапрошлом году летал в Брюссель и на Шри-Ланку. 38-летний Павел тоже родом из Эстонии, родился в Кохтла-Ярве, жил в Нарве. В 2007 году вышел из местной тюрьмы и перебрался в Петербург, где получил паспорт. Третьего зовут Сергей, он петербуржец, но с притяжением к Тосно.

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