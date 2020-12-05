В Латвии найдено тело местного предпринимателя с огнестрельным ранением

Госполиция подтвердила порталу rus.delfi.lv, что в Бабитском крае на дороге в Бривкални обнаружена автомашина с телом мужчины, который скончался от огнестрельного ранения.

Полиция предполагает самоубийство. Обстоятельства выясняются, назначена экспертиза. Начат уголовный процесс. Более подробную информацию в интересах следствия полиция не предоставляет.

Гроскопс, родившийся в 1963 году, неоднократно попадал в списки миллионеров Латвии: в 2003 году журнал Klubs упомянул его в списке 300 евро/долларовых миллионеров, а в 2008 году Dienas Bizness включил его в список "1000 миллионеров Латвии".

Гроскопс — единственный владелец Gros Auto grupa, предприятия, продающего автозапчасти, моторное масло, шины и другие автопринадлежности. Предприятие учреждено в 1994 году с основным капиталом 1,399 миллиона евро.

В октябре этого года Рижский районный суд завершил процесс правовой защиты компании. По данным Lursoft на 26 ноября, налоговый долг компании составляет 1,67 миллиона евро. В мае компания получила господдержку, которая позволяет растянуть уплату налогов на три года.

Оборот компании за прошлый год составил 8,9 миллиона евро, убытки — 2,13 миллиона. В компании работает 119 человек.

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