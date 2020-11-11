В ласнамяэском баре напали на мужчину

В расположенном на Ляэнемере теэ баре напали на 37-летнего мужчину.

Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.