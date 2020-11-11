11.11.2020, 10:56
В ласнамяэском баре напали на мужчину
10 ноября в полицию сообщили об инциденте в Ласнамяэ.
10 ноября в полицию сообщили об инциденте в Ласнамяэ.
В расположенном на Ляэнемере теэ баре напали на 37-летнего мужчину.
Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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