В ласнамяэской квартире зарезали мужчину

6 декабря центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире в доме на улице Паэкааре 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на своего знакомого, 42-летнего мужчину.

От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Полицейские задержали нападавшего.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования. По ходатайству прокуратуры нападавший на время предварительного следствия заключен под стражу.

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