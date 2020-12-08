08.12.2020, 08:05

В ласнамяэской квартире зарезали мужчину

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В ласнамяэской квартире зарезали мужчину
Foto: Anni Õnneleid

На выходных в столичном районе Ласнамяэ в ходе совместного распития горячительных напитков был убит мужчина.

6 декабря центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире в доме на улице Паэкааре 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на своего знакомого, 42-летнего мужчину.

От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Полицейские задержали нападавшего.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования. По ходатайству прокуратуры нападавший на время предварительного следствия заключен под стражу.
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