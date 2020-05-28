В Ласнамяэ живодер убил ворон и повесил их на школьный забор. Управа ищет свидетелей(5)
Управа Ласнамяэ просит помощи, чтобы найти живодера, который убил ворон и повесил их на школьный забор.
Управа Ласнамяэ просит помощи, чтобы найти живодера, который убил ворон и повесил их на школьный забор.
”Вчера вечером в социальных сетях появились фотографии погибших или убитых ворон, которые были подвешены на забор школьного стадиона по адресу Ляэнемере теэ, 31. Мы не будем распространять эти фотографии, чтобы не рекламировать преступника. Просим всех, у кого есть информация об этом происшествии, обратиться в управу района или полицию”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
”Не может быть никакого оправдания жестокому обращению с животными, поэтому мы со всей серьёзностью относимся к этому случаю. Ласнамяэ — это район, дружелюбный к животным, и многих жителей района глубоко задело это происшествие. Надеюсь, что преступника удастся найти и предотвратить новые преступления”, — добавил Владимир Свет.
Управа Ласнамяэ просит всех, кто обладает информацией об этом случае, обратиться в районную управу или в Ида-Харьюское отделение полиции.
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