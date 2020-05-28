В Ласнамяэ живодер убил ворон и повесил их на школьный забор. Полиция ищет свидетелей

”Вчера вечером в социальных сетях появились фотографии погибших или убитых ворон, которые были подвешены на забор школьного стадиона по адресу Ляэнемере теэ, 31. Мы не будем распространять эти фотографии, чтобы не рекламировать преступника. Просим всех, у кого есть информация об этом происшествии, обратиться в управу района или полицию”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”Не может быть никакого оправдания жестокому обращению с животными, поэтому мы со всей серьёзностью относимся к этому случаю. Ласнамяэ — это район, дружелюбный к животным, и многих жителей района глубоко задело это происшествие. Надеюсь, что преступника удастся найти и предотвратить новые преступления”, — добавил Владимир Свет.

Полиция возбудила производство

"Случаи, в которых получают повреждения или погибают животные или птицы, не могут не вызывать беспокойство – ненадлежащее обращение с животными и птицами недопустимо", – сказала старший инспектор Ида-Харьюского отделения полиции Тейли Пийскоппель.

Полиция получила вызов на Ляэнемере теэ вчера, 27 мая, около 20 часов вечера. Патруль полиции выехал на место происшествия, поговорил со свидетелями и для выяснения всех обстоятельств данного происшествия начато делопроизводство. Сейчас Ида-Харьюское отделение полиции занимается сбором информации.

"Просим всех, у кого есть информация по данному происшествию, связаться с участковым полицейским по электронной почте maksim.ramazanov@politsei.ee либо позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000", – добавила Пийскоппель.

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