22.12.2020, 17:38

В Ласнамяэ женщина зарезала супруга

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Noaga mängimas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В понедельник в столичном районе Ласнамяэ был убит мужчина.

Трагическое происшествие случилось в одной из квартир дома на улице Юмера.

Как сообщает полиция, 40-летняя женщина в состоянии опьянения ударила своего 39-летнего супруга ножом, в результате чего мужчина скончался.

Полиция задержала подозреваемую в убийстве женщину.

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