В Ласнамяэ женщина зарезала супруга

В понедельник в столичном районе Ласнамяэ был убит мужчина.
Трагическое происшествие случилось в одной из квартир дома на улице Юмера.
Как сообщает полиция, 40-летняя женщина в состоянии опьянения ударила своего 39-летнего супруга ножом, в результате чего мужчина скончался.
Полиция задержала подозреваемую в убийстве женщину.
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