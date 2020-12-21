21.12.2020, 12:40
В Ласнамяэ женщина попала под грузовик
Около 10:30 в Таллинне на улице Паэ женщину средних лет сбил грузовик MAN, сообщает полиция в Twitter.
Около 10:30 в Таллинне на улице Паэ женщину средних лет сбил грузовик MAN, сообщает полиция в Twitter.
Скорая помощь доставила женщину в больницу.
По уточненным данным, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Когда приближаетесь к пешеходному переходу, всегда будьте внимательны и готовы уступить дорогу пешеходу, напоминает полиция водителям.
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