В Ласнамяэ женщина попала под грузовик

Около 10:30 в Таллинне на улице Паэ женщину средних лет сбил грузовик MAN, сообщает полиция в Twitter.
Скорая помощь доставила женщину в больницу.
По уточненным данным, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Когда приближаетесь к пешеходному переходу, всегда будьте внимательны и готовы уступить дорогу пешеходу, напоминает полиция водителям.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Харьков уходит в траур
Кабаева в водолазке по фигуре и юбке гофре предстала в зале
ESL забанил про-игрока за подделку документов
Вот почему некоторых людей коронавирус "не берет"