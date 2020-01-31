31.01.2020, 13:46
В Ласнамяэ загорелась автомастерская
В столичном районе Ласнамяэ в пятницу днем загорелась автомастерская, пишет rus.err.ee.
В столичном районе Ласнамяэ в пятницу днем загорелась автомастерская, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамент, пожар вспыхнул в мастерской на улице Альвари. Вызов в Центр тревоги поступил в 12:26.
На месте происшествия работает пять бригад пожарных.
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