31.01.2020, 13:46

В Ласнамяэ загорелась автомастерская


EST 3
päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

В столичном районе Ласнамяэ в пятницу днем загорелась автомастерская, пишет rus.err.ee.

Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамент, пожар вспыхнул в мастерской на улице Альвари. Вызов в Центр тревоги поступил в 12:26.

На месте происшествия работает пять бригад пожарных.

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