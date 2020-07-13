В Ласнамяэ задержан мужчина, который гулял и целился в людей

В воскресенье, 12 июля, полиция получила сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Паэ ходит мужчина, который целится в людей предметом, похожим на оружие, и затем стреляет в воздух.
На сообщение отреагировали все ближайшие патрули. Вскоре неподалеку был задержан 50-летний мужчина с признаками опьянения.
Выяснилось, что у мужчины с собой стартовый пистолет и нож.
Никто в результате инцидента не пострадал.
Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Как объяснила жена Парфенова отъезд из России
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым