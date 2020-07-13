13.07.2020, 19:33

В Ласнамяэ задержан мужчина, который гулял и целился в людей

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EST 97
Funwithgun-27
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

В воскресенье, 12 июля, полиция получила сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Паэ ходит мужчина, который целится в людей предметом, похожим на оружие, и затем стреляет в воздух.

На сообщение отреагировали все ближайшие патрули. Вскоре неподалеку был задержан 50-летний мужчина с признаками опьянения.

Выяснилось, что у мужчины с собой стартовый пистолет и нож.

Никто в результате инцидента не пострадал.

Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

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