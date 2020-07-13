В Ласнамяэ задержан мужчина, который гулял и целился в людей

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В воскресенье, 12 июля, полиция получила сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Паэ ходит мужчина, который целится в людей предметом, похожим на оружие, и затем стреляет в воздух.