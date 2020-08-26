В Ласнамяэ задержали таксиста без прав. В машине нашли наркотики

Управлявший автомобилем гражданин Литвы ранее неоднократно был наказан в уголовном порядке.
В ночь на среду около часу полицейские остановили в Ласнамяэ на улице Раадику для проверки автомобиль Škoda с надписями платформы такси, водитель которого вел себя подозрительно. В ходе проверки в машине нашли предположительно наркотическое вещество, которое отправили на экспертизу. По первоначальным данным, речь может идти о конопле.
У управлявшего автомобилем 27-летнего гражданина Литвы также отсутствовали водительские права.
27-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотического и психотропного вещества в крупном размере. Он ранее неоднократно был наказан в уголовном порядке.
Последнее наказание мужчины за преступление против имущества и дорожное преступление вступило в силу в июне, когда из назначенных по решению суда года и четырех месяцев тюремного заключения десять месяцев ему назначили условно с трехлетним испытательным сроком. Шесть месяцев мужчине назначили в виде шокового тюремного заключения, для отбывания которого он не явился, что означает, что теперь мужчина может начать его отбывать.
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