30.04.2019, 07:36

В Ласнамяэ водитель под наркотиками сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе

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rus.delfi.ee
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В Ласнамяэ водитель под наркотиками сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе
Foto: Andres Putting

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ, на улице Маяка водитель сбил ребенка. Об этом сообщила полиция утром 30 апреля. Как выяснилось, водитель был в наркотическом опьянении.

В 17:06 в Центр тревоги поступил звонок о дорожном происшествии рядом с домом по адресу Маяка, 55. Согласно первоначальным данным, 36-летний мужчина, который находился под воздействием наркотиков, на Toyota Prius на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика.

Ребенка доставили в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

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