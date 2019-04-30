В Ласнамяэ водитель под наркотиками сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе

В 17:06 в Центр тревоги поступил звонок о дорожном происшествии рядом с домом по адресу Маяка, 55. Согласно первоначальным данным, 36-летний мужчина, который находился под воздействием наркотиков, на Toyota Prius на пешеходном переходе сбил трехлетнего мальчика.

Ребенка доставили в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.