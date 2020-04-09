В Ласнамяэ велосипедист врезался в столб и оказался в больнице

Инцидент произошел вчера в 17:33 на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, где 29-летний мужчина на велосипеде врезался в установленной на тротуаре столб.

Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннсую центральную больницу.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.