09.04.2020, 08:19

В Ласнамяэ велосипедист врезался в столб и оказался в больнице

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Nädalavahetusel tuleb ühistransporti kasutades omale aega varuda
Фото носит иллюстративный характерFoto: Rauno Volmar

В Таллинне велосипедист на большой скорости врезался в столб и пострадал.

Инцидент произошел вчера в 17:33 на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, где 29-летний мужчина на велосипеде врезался в установленной на тротуаре столб.

Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннсую центральную больницу.
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