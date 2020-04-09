В Ласнамяэ велосипедист врезался в столб и оказался в больнице

В Таллинне велосипедист на большой скорости врезался в столб и пострадал.
Инцидент произошел вчера в 17:33 на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, где 29-летний мужчина на велосипеде врезался в установленной на тротуаре столб.
Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннсую центральную больницу.
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